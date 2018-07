Nitrat im Wasser: Umwelthilfe verklagt Bundesregierung

Berlin Die Deutsche Umwelthilfe will einen besseren Schutz des Grundwassers vor Nitrat aus der Landwirtschaft erstreiten. Sie hat die Bundesregierung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verklagt. Die Verschärfung des Düngerechts aus 2017 reiche nicht aus, um die Grenzwerte künftig einzuhalten, sagte DUH-Geschäftsführer Müller-Kraenner. Die Bundesregierung hatte 2016 eingeräumt, dass an 28 Prozent der Messstellen in Agrargebieten die EU-Grenzwerte im Grundwasser überschritten werden. Aus Nitrat entsteht Nitrit, das für Menschen schädlich sein kann.

