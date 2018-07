Streik bei Neue Halberg-Guss darf weitergehen

Der Streik beim Autozulieferer Neue Halberg-Guss (NHG) geht weiter. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte am Freitag eine einstweilige Verfügung ab, mit der das Unternehmen den Arbeitskampf in den Werken Saarbrücken und Leipzig stoppen lassen wollte. Am Tag zuvor waren Verhandlungen über einen...