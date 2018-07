Hamburg Ein Jahr nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat die linke Szene mit mehreren Aktionen an das konfliktreiche Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer erinnert. Am Neuen Pferdemarkt versammelten sich am Abend laut Polizei rund 2300 Menschen. Sie zogen begleitet von Techno-Musik durch das Schanzenviertel. Der Umzug mit Techno-Musik soll bis Mitternacht gehen. Die Veranstalter sprachen von 3000 Teilnehmern. Zuvor hatten sich rund hundert Menschen an einer Fahrraddemo beteiligt.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder