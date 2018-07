Bundeshaushalt 2019: Finanzminister Olaf Scholz will deutlich mehr Geld für Soziales ausgeben

Es ist die Frage, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz verfolgt und die er hartnäckig nicht beantworten will: Was unterscheidet ihn von seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble? Auch am Freitag, als Scholz den Haushalt für das Jahr 2019 präsentiert, mag er nicht darauf antworten, jedenfalls nicht direkt....