Asyl-Durchbruch: Transitverfahren statt Transitzentren

Nach einem langen Machtkampf in der Union und Ärger in der Koalition haben sich CDU, CSU und SPD auf ein Paket gegen illegale Migration und eine Verschärfung der Asylpolitik geeinigt. SPD-Vorsitzende Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz sagten am Donnerstagabend nach einem nur rund eine Stunde...