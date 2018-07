FME baut Beratungsgeschäft aus

Das auf Digitalisierung spezialisierte Braunschweiger IT-Unternehmen FME AG will sich breiter aufstellen. Dazu gehört vor allem der Ausbau des Beratungsgeschäfts. Das kündigte Vorstandschef Dirk Bode im Gespräch mit unserer Zeitung an. So sollen neue Geschäftsmodelle erschlossen und Wachstum...