Beobachter in Mexiko: Hohe Wahlbeteiligung

Mexiko-Stadt Die Präsidentenwahl in Mexiko ist bis kurz vor Schließung der Wahllokale ohne größere Zwischenfälle verlaufen. "Was wir sehen, ist Harmonie und eine massenhafte Wahlbeteiligung", sagte der Leiter der Wahlbeobachtung der Organisation Amerikanischer Staaten, Leonel Fernández. In manchen Sonder-Wahlzentren fehlten jedoch Berichten zufolge Stimmzettel. Insgesamt waren 89 Millionen mexikanische Staatsbürger wahlberechtigt. Laut Umfragen vor der Wahl galt der Linksnationalist Andrés Manuel López Obrador von der Partei Morena als Favorit für das Amt.