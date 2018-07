Ägypten bekräftigt Widerstand gegen EU-Aufnahmelager

Berlin Ägypten hat erneut mögliche EU-Aufnahmezentren auf seinem Territorium abgelehnt. "EU-Aufnahmeeinrichtungen für Migranten in Ägypten würden gegen die Gesetze und die Verfassung unseres Landes verstoßen", sagte Parlamentspräsident Ali Abd al-Aal der "Welt am Sonntag". Beim EU-Gipfel in Brüssel hatten sich die Teilnehmer darauf verständigt, die mögliche Einrichtung von Aufnahmelagern in Drittstaaten - also wohl in Nordafrika - zu prüfen. Dorthin sollten aus Seenot gerettete Migranten zurückgebracht werden. Außer Ägypten lehnten jedoch auch Tunesien, Algerien und Marokko die Idee ab.

