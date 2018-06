Viktor Orban fordert: „Keine Migranten mehr, stoppt sie!“

Beim EU-Gipfel in Brüssel hat Ungarn gefordert, Migranten aus der EU zu schaffen. Es müsse nun getan werden, was „das Volk wirklich verlangt“, sagte Regierungschef Viktor Orban bei seiner Ankunft im Ratsgebäude in Brüssel.Die erste Forderung laute: „Keine Migranten mehr, stoppt sie.“ Die zweite...