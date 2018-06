Horst Seehofer: Deutscher Alleingang bei Asyl weiter möglich

Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer hält an seiner Option für einen deutschen Alleingang in der Asylpolitik fest. Wenn auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag eine europäische Lösung gelinge, „dann ist die Frage eines Alleingangs erledigt“, sagte Seehofer am Mittwochabend in der...