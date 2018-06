VW startet in Ruanda PKW-Fertigung

Die Marke Volkswagen hat am Mittwoch im afrikanische Ruanda ein „Integriertes Mobilitätskonzept“ in Betrieb genommen. Dieses schließt eine Fahrzeugfertigung, das Angebot von Mobilitätsdienstleistungen sowie ein Vertriebs- und Servicezentrum ein. Laut VW investiert das Unternehmen in der ersten...