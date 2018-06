Streik bei Zulieferer trifft VW

Ein Streik legt in diesen Tagen den Zulieferer Neue-Halberg-Guss lahm. Betroffen sind der Firmensitz Saarbrücken und ein Werk in Leipzig. Das Unternehmen liefert unter anderem Motorblöcke an die Autoindustrie. Ein betroffener Hersteller ist Volkswagen. Dort beginnt es bereits zu knirschen.Aus...