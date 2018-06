Unionslieder: Twitter-Nutzer machen sich über Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer lustig

Der Showdown im Asylstreit zwischen Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer steht kurz bevor. Am Montag stellen sich die beiden öffentlich den Fragen der Medienvertreter. Merkel in der Berliner CDU-Zentrale, Seehofer in München.Dann soll eine...