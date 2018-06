US-Botschafter glaubt an Entschärfung des Handelskonflikts

Berlin Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und Europa beigelegt werden kann. "Alle wissen, wie viel auf dem Spiel steht", sagte Grenell den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Beide Seiten seien daran interessiert, weitere Konflikte zu vermeiden, aber es dauere seine Zeit. Am Wochenende auf dem G7-Gipfel waren die gegensätzlichen Positionen der Europäer, Japaner und Kanadier sowie der USA in der Handelspolitik aufeinandergeprallt.