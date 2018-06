Aus heiterem Himmel

La Malbaie/Washington. Die Freude und Erleichterung über eine mühsam errungene Einigkeit beim G7-Gipfel in Kanada sollte bei der Kanzlerin und ihren Unterhändlern nur kurz währen. Als Angela Merkel am Sonnabendnachmittag Ortszeit in Kanada die Maschine nach Berlin bestieg, hatten sich Deutschland, England, Kanada,...