Marke VW steigert Verkäufe deutlich

Die Marke Volkswagen hat ihre Verkäufe im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,1 Prozent auf 539 700 Autos gesteigert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mit. Noch deutlicher fiel das Wachstum in den ersten fünf Monaten aus: Mehr als 2,58 Millionen Autos fanden einen Käufer....