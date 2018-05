Hübsche Libellen

Neulich war ich in Eltville. Das ist ein ganz bezauberndes Städtchen am Südhang des Rheingaugebirges im Südwestteil des Taunus’. Dort unternahmen wir einen Spaziergang auf der Promenade am Rheinufer. Faszinierend war nicht nur der Schiffsverkehr auf dem Rhein, sondern auch die Bepflanzung der...