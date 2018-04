Bremen erwägt zusätzliche Wahltage an Schulen

Eine Rentnerin wirft einen Stimm-Zettel in eine Wahlurne. Bremen möchte zusätzliche Wahltage an Schulen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Foto: Archivbild: Hauke-Christian Diettrich/dpa

Bremen Bremen will eine niedrige Wahlbeteiligung vermeiden. Ein Ausschuss erwägt zusätzliche Wahltage in Schulen - das wäre deutschlandweit Neuland.

Wie bringt man mehr Menschen dazu, sich an einer Wahl zu beteiligen? Eine schwierige Frage, mit der sich in Bremen ein Parlamentsausschuss befasst. Aus gutem Grund: Im kleinsten Bundesland ging zuletzt nur jeder Zweite wählen. Nun gibt es eine eher ungewöhnliche Idee.

Das Bundesland Bremen will im Mai 2019 eine historisch niedrige Wahlbeteiligung wie im Jahr 2015 vermeiden. Damals gaben bei der Bürgerschaftswahl gerade mal 50,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Gegenstrategien soll ein Ausschuss entwickeln, der 2016 eingesetzt wurde. In dem Gremium wird auch darüber debattiert, zusätzliche Wahltage an Schulen einzurichten. Damit würde das kleinste Bundesland deutschlandweit Neuland betreten - der Vorstoß stößt aber rechtlich und organisatorisch auf erhebliche Bedenken und dürfte nur schwer umsetzbar sein.

„Alle Fraktionen haben sich relativ offen gezeigt“, sagte der Vorsitzende des Ausschusses zur Erhöhung der Wahlbeteiligung und Weiterentwicklung des Wahlrecht, Björn Tschöpe (SPD), dem „Weser-Kurier“ (Montag-Ausgabe). Die Idee beruht auf einem Konzeptpapier der Bertelsmann-Stiftung: So könnte an Berufsschulen und Oberstufenschulen schon eine Woche vor der Wahl im Mai 2019 eine Art Briefwahllokal für die Abstimmung geöffnet werden. Dadurch sollen vor allem Jungwähler auch aus sozial schwächer gestellten Stadtteilen motiviert werden, sich an der Wahl zu beteiligen.

Beim Landeswahlleiter und der Innenbehörde stoßen die Überlegungen aber auf mehr als Skepsis. Voraussichtlich fällt die Bürgerschaftswahl mit der Europawahl zusammen, für die das Bundesinnenministerium das von der Bertelsmann-Stiftung vorgeschlagene Schulwahl-Projekt aus unterschiedlichen Gründen bereits untersagte.

Die Vorschläge bewegten sich weitgehend außerhalb der wahlrechtlichen Regelungen des Bundes und gefährdeten wesentliche Wahlgrundsätze des Grundgesetzes. Sie wären geeignet, für die Ungültigkeit der Wahl zu sorgen, hieß es zur Begründung in einer Stellungnahme des Bundesinnenministeriums.

Bremens Landeswahlleiter Jürgen Wayand verwies zudem auf organisatorische und personelle Probleme: „Pro Briefwahllokal bräuchte man vier Mitarbeiter der Verwaltung. Wo soll man die bei den vielen Standortorten alle herbekommen?“, sagte Wayand im „Weser-Kurier“.

Bremen habe schon Probleme, das Personal für den regulären Wahltag zusammenzubekommen. Der Bürgerschaftsausschuss will in den kommenden Monaten in einem Bericht seine Empfehlungen vorstellen, wie 2019 die Wahlbeteiligung erhöht werden könnte. dpa