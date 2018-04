Trump: Ort und Zeit für Treffen mit Kim werden festgezurrt

Washington Ort und Termin für ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un werden nach Angaben Trumps gerade festgezurrt. Das gab Trump via Twitter nach einem Telefonat mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in bekannt. Trump nannte keine Einzelheiten. Tags zuvor war es in Korea zu einem historischen Treffen zwischen Moon und Kim gekommen. Beide vereinbarten, Frieden zu schließen und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel voranzutreiben. Trump hatte in vorhergehenden Äußerungen erklärt, er wolle Kim im Mai oder Anfang Juni treffen.

