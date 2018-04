Heil stellt Erhöhung von Hartz IV in Aussicht

Berlin Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat eine Erhöhung der Hartz-IV-Bezüge in Aussicht gestellt. "Ich schaue mir das an, was wir bei den Grundsicherungssätzen tun können", sagte Heil der Wochenzeitung "Die Zeit". Es gehe ihm darum, die Lebensperspektiven der Menschen zu verbessern. Derzeit liegt der Regelsatz bei 416 Euro im Monat für einen Alleinstehenden, für eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft im Schnitt bei 954 Euro. Heil betonte, er werde auch prüfen, "welche Sanktionen noch sinnvoll sind". Im Moment können die Bezüge gekürzt werden, wenn Betroffene ihre Mitwirkungspflichten nicht erfüllen, sich etwa nicht um einen neuen Job bemühen.