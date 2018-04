Erwerbsfähige Hartz-IV-Empfänger haben oft ausländische Wurzeln

Über die Hälfte aller erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger in Deutschland haben laut einer Statistik ausländische Wurzeln. Der Hauptgrund dafür ist der Zuzug von Flüchtlingen in den vergangenen Jahren, wie eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg erklärte.Den aktuellen...