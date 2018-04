Mehr Basis, weniger Basta – Wie sich die SPD erneuern will

Es gibt sie noch, die halbwegs guten Nachrichten für die SPD. Wie bestellt zu einer Vorstandssitzung, in der die Parteiführung am Montag in Berlin ein zwölfseitiges Strategiekonzept zur Erneuerung der Sozialdemokratie verabschiedete, erreichte die SPD in einer Umfrage erstmals in diesem Jahr die 20-Prozent-Marke. Das sind im Trendbarometer von RTL/n-tv immerhin zwei Punkte mehr als vor einer Woche. Von früheren Glanzzeiten ist die...