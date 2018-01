Martin Schulz vor Sondierungsabschluss "optimistisch"

Berlin SPD-Chef Martin Schulz hat sich am Vorabend des letzten Sondierungstags von Union und SPD zuversichtlich gezeigt. "Optimistisch", sagte er beim Verlassen der Berliner CDU-Zentrale auf die Frage, mit welchem Gefühl er in die abschließenden Beratungen gehe. Man werde morgen noch "manche dicke Brocken" aus dem Weg räumen müssen, so der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer zum Ende des vierten Verhandlungstages. CDU, CSU und SPD haben die schwierigsten Themen noch vor sich, darunter den Familiennachzug für Flüchtlinge und Finanz- und Steuerfragen.

