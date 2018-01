Berlin Wird Deutschland künftig wieder von einer großen Koalition regiert? Mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl werden CDU, CSU und SPD von heute an ausloten, ob sich Koalitionsverhandlungen lohnen. Die Sondierungsgespräche werden auch in 14 Fachgruppen stattfinden und sollen bis kommenden Freitag abgeschlossen sein. Die erste Runde heute findet in der SPD-Zentrale in Berlin statt. Wie genau die Öffentlichkeit über den Stand der Verhandlungen informiert werden soll, war zunächst offen.

