Wartezeit für Integrationskurse gestiegen

Berlin Flüchtlinge müssen einem Medienbericht zufolge deutlich länger auf die Teilnahme an einem Integrationskurs warten als geplant. Wie die "Welt am Sonntag" berichtete, stieg die Wartezeit für entsprechende Angebote im Jahresverlauf auf 12,5 Wochen. Zu Jahresbeginn hatte die durchschnittliche Wartezeit demnach noch 10,9 Wochen betragen - angepeilt sind aber eigentlich sechs. Eine Sprecherin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sagte, man müsse "noch besser darin werden, die Menschen schneller und gezielter in die Integrationskurse zu bringen".

