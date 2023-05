Janis Hülsemann: Das Hirn mit dem Internet verknüpfen?

Zu Gast in der heutigen Folge ist Dr. Janis Hülsemann. Er ist Arzt und erklärt auf Youtube mit seinem Kanal „Neurologie mit Dr. Janis“ wie das Gehirn funktioniert. Dafür hat der Braunschweiger sogar seine Facharzt-Ausbildung in der Neurologie unterbrochen. Mit ihm hat Joschka darüber gesprochen, wie das Gehirn auf Kaffee reagiert und wann der beste Zeitpunkt am Tag ist Kaffee zu trinken, wieso der Algorithmus von Reels bei TikTok und Instagram unsere Aufmerksamkeit so leicht fesselt und was er davon hält, dass Wissenschaftler unser Gehirn eines Tages mit dem Internet verknüpfen wollen.

