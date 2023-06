Mutmach-Podcast: Worüber darf man keine Witze machen, Oliver Kalkofe?

Mattscheibe, SchleFaz, Arschkrampen – Oliver Kalkofe verwandelt TV-Kot in Humushumor und erklärt die vielfältigen Fallstricke.

"Früher warst Du lustig, Du Systemhure!“ Im Mutmachpodcast von Funke debattiert Oliver Fred Lars Kalkofe mit Paul und Hajo Schumacher auf höchstem Humorlevel über Unsinn, der Mut macht, über Witze, die sich sonst keiner traut, über Niveau-Kreuzfahrten, Champagne-Shaming, unanständigen Reichtum in Monte Carlo, den Zauber der Musik von Madness, Uncoolsein als Methode, den Vorwurf des victim shaming, die humoristische Brutstätte Frühstyxradio bei Radio FFN, Gelegenheits-Wokeness, den Vorwurf des Blackfacing, heikle Scherze als Integrationsprojekt, Gürgen, den Ferkelwämser, den Studierstreber Oliver Welke und Journalisten-Tinder bei Maischberger. Plus: Die deutsche Talkshow, in der der Weißwein knapp wird. Folge 587.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

