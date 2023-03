Von Willy Brandt bis Olaf Scholz: Wie aggressiv darf Pazifismus sein?

Eigentlich wollen doch alle dasselbe - Frieden. Da hat Gregor Gysi mal Recht. Aber warum wird dann so aggressiv gestritten, also vollkommen unpazifistisch? Der Mutmach-Podcast von Funke widmet sich dem Ringen um Frieden, der kompromisslosen deutschen Debatte und Pazifismus im Alltag, dem zivilen Ungehorsam als Mittel der Deeskalation, Strategien zwischen Panzern und Unterwerfung, dem Nato-Doppelbeschluß und Willy Brandt, Joseph Beuys und „Sonne statt Reagan“, den diplomatischen Versuchen um Annäherung, den zwei Seelen des Bundeskanzlers Olaf Scholz, einer Menschenkette über die schwäbische Alb und der Frage, warum wir die Fehler der Corona-Jahre einfach wiederholen. Plus: Endlich mal wieder Max Weber und seine Ethik zwischen Gesinnung und Verantwortung. Folge 540.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de