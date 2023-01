Robuster Leben: Wer schmatzt da nachts vorm Zelt?

Leopard, Elefant und Tier-Voyeurismus. Frauen, die mit Jeeps durch Matschlöcher rumheizen. Das Weiße im Auge des Löwenmannes. In der 3. Folge „Rätselhaftes Tansania" berichtet der Sonderkorrespondent des Mutmachpodcasts von Funke, wie einfach Touristen einheimische Frauen fördern können, warum den Maasai die westliche Lebensart nicht sonderlich reizt, wie es sich anfühlt, neben einem kauenden Büffel zu nächtigen, warum die Wiege der Menschheit ein Gefühl von Erhabenheit verursacht, weshalb im Januar die Überfälle zunehmen und warum sich das Rhinozeros so ausdauernd versteckt. Plus: Was Mary und Louis Leakey der Menschheit vermacht haben. Folge 523.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de