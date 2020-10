Online-Redakteur Tobias Feuerhahn (links) spricht mit Lokalredakteur und Crime-Experte Erik Westermann (rechts) über einen sogenannten "Ehrenmord" in Salzgitter.

"Tatort Niedersachsen"-Podcast: "Ehrenmord" in Salzgitter

Warum musste Milad A. sterben? Fünf Schüsse aus kurzer Entfernung töteten ihn am 26. Januar 2019 in Salzgitter. Der Verdacht fällt schnell auf Alaa A. Hat er Milad A. umgebracht, um die Familienehre wiederherzustellen? Der irakische Christ mit seiner Schwester - eine kurdische Muslima - liiert. War es also ein sogenannter "Ehrenmord"?