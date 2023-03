Gebärmutterhalskrebs – Risiken, Vorsorge, Impfung

An Gebärmutterhalskrebs erkranken in Deutschland jedes Jahr Tausende Frauen. Dabei ließe sich das vermeiden. Doch viel zu wenige Eltern lassen ihre Kinder im Alter zwischen 9 und 15 Jahren gegen eine HPV-Infektion impfen. Das sagt Privatdozentin Dr. Mignon-Denise Keyver-Paik im Gesundheitspodcast „Auf Herz und Nieren“. Die Chefärztin leitet seit Juni 2021 die Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Wolfsburg und appelliert an alle Frauen, die kostenlosen Vorsorgeangebote unbedingt zu nutzen.