Die Bundesanwaltschaft klagt 26 mutmaßliche Reichsbürger an, die als Mitglieder der “Patriotischen Union“ einen Putsch planten, um den Bundestag zu stürmen, Prinz Reuß als Staatsoberhaupt einzusetzen und die demokratische Ordnung zu beseitigen.

Es ist eines der größten Staatsschutzverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik: Die Generalbundesanwaltschaft klagt 26 mutmaßliche Reichsbürger an. Als Mitglieder der "Patriotischen Union" sollen sie einen Putsch geplant haben und hätten dafür den Bundestag mit Waffengewalt stürmen, ihren Anführer Prinz Reuß als neues Staatsoberhaupt einsetzen und die demokratische Ordnung beseitigen wollen. Vorgeworfen wird ihnen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Im Dezember 2022 wurde die Gruppe im Zuge bundesweiter Razzien verhaftet. Bis heute wird gegen weitere mutmaßliche Unterstützer ermittelt. Die Strafverfahren gegen die erste Reihe der "Gruppe Reuß" wurde auf drei parallele Großprozesse vor verschiedenen Gerichtsstandorten aufgeteilt: Das Oberlandesgericht Frankfurt/M. verhandelt gegen die neun Rädelsführer, darunter Prinz Reuß. Die neun Mitglieder des militärischen Arms der Gruppe müssen sich vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Das Oberlandesgericht München verhandelt gegen die übrigen acht Mitglieder. Darunter ist eine Ärztin aus dem Kreis Peine. Sie hätte unter Prinz Reuß neue Gesundheitsministerin werden sollen, klagt sie die Bundesanwaltschaft an. Mitbeschuldigter ist außerdem ein Anwalt aus Hannover, der in der neuen Ordnung Außenminister hätte werden sollen, heißt es in der Anklageschrift.

In der neusten Folge des True-Crime-Podcasts „Tatort Niedersachsen“ spricht Hendrik Rasehorn mit dem Leiter Investigative Recherche der Braunschweiger Zeitung, Andre Dolle, über den Fall der Ärztin, seine Recherchen zu den Plänen der Gruppe sowie den Prozessauftakt in München.