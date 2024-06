Mein heutiger Gast ist Leony, die bereits als Siebenjährige wusste, dass sie Popstar werden möchte. Und um diesen Traum wahr werden zu lassen, gab die heute 27-Jährige jahrelang Vollgas. Sie arbeitete in Stockholm, Australien oder London und schrieb mehr als 130 Songs - bis sie 2021 mit „Faded Love“ ihren ersten Solohit landete. Seitdem folgt ein Chart-Knaller nach dem anderen: „Remedy“, „Holding On“ oder „Crazy Love“ sind da nur ein paar Beispiele. Nachdem Leony 2023 ein Teil der DSDS-Jury und auf Deutschland-Tour war, liefert sie aktuell mit „Fire“ den offiziellen EM-Song. Wir sprechen über Leonys Leidenschaft für Fußball, extremen Druck im Business, Online-Hate, Karriere-Momente wie im Fiebertraum und die Schattenseiten vom Pop-Zirkus. Leony, die mit bürgerlichen Namen Leonie Burger heißt, hat mir verraten, warum in ihrem derzeit extrem durchgetakteten Leben für einen Freund so gar keine Zeit bleibt, wie sie Online-Hass ins Positive umdreht und zu Geld macht, wieso sie jahrelang in einem Kellerraum gelebt hat und weshalb sie das heutige Dating-Leben mit TindR & Co einfach nur grauenhaft findet. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Leony!

