00:22: Großrazzia um mutmaßlichen Reichsbürger - auch in Salzgitter 02:14: Teilemangel bei VW - Schließtage 03:33: Gifhorner Schüler bemängeln Mensaessen 06:08: Verwechslungsgefahr beim VfL Wolfsburg: Neue Spielerin verpflichtet Ihr habt was mitzuteilen? Schickt uns 'ne Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!

