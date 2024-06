0:30: „Horror-Missbrauch“ von Goslar: Hat das Opfer alles erfunden? 3:15: Braunschweig: Muss die alte Lok am Hauptbahnhof weichen? 4:45: Wolfenbüttel legt 10-Punkte-Plan zum Hochwasserschutz vor 7:10: Golf-Profi: Walter baute acht Generationen bei VW in Wolfsburg 8:40: Niederlande-Team landet in Braunschweig – Fans können dabei sein Ihr habt was mitzuteilen? Schickt uns 'ne Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!

