Was für ein spannendes Gespräch! Wir hatten die Gelegenheit im Rahmen einer Veranstaltung zur Europawahl mit Sigmar Gabriel über die anstehenden Europawahlen am 9. Juni zu sprechen. Es ging um die Frage, wie wichtig die EU für unser alltägliches Leben ist, warum sie ein so außergewöhnliches Bündnis ist und vor welchen Herausforderungen die Europäische Union in einer sich verändernden Welt steht. Wir sind gespannt, wie euch die Folge gefallen hat und welche Gedanken ihr dazu habt! Schreibt uns gerne eine Nachricht an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!

