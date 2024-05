Da willst Du eine Welt, in der es endlich auf Augenhöhe zugeht zwischen Männern und Frauen. In der sich Männer nicht mehr als Maßstab aller Dinge aufspielen und Frauen dominieren. Und dann hast Du selbst ein Kind, das irgendwann zum Mann wird. Wie stelle ich es an, dass mein Junge nicht einer dieser Männer wird – der Männer, die wir nicht mehr wollen? Das Thema treibt viele Frauen um, die sich als Feministin verstehen und Mütter von Söhnen sind. So wie Shila Behjat. Shila ist Journalistin und Publizistin und kämpfst seit langem für eine Welt, in der es zwischen Frauen und Männer gerecht zugeht. Und jetzt hat sie ein Buch über ihr Dilemma geschrieben: „Söhne großziehen als Feministin“. Und wisst Ihr, was Shila dachte, als sie schwanger war und ihre Ärztin sagte, dass sie einen Jungen bekommt: „Er darf bloß kein Arschloch werden.“ Klare Ansage oder? Aber steckt da nicht auch wahnsinnig viel Sorge dahinter? Und auch die Angst, zu versagen vor diesem künftigen Mann im Bauch einer Feministin? Inzwischen hat Shila Behjat zwei Söhne - und viele Fragen an sich und uns, was das eigentlich für unseren Feminismus bedeutet. Darüber muss ich unbedingt mit ihr reden. Shila Behjat „Söhne großziehen als Feministin. Ein Streitgespräch mit mir selbst“ Hanser Verlag 2024, € 23,-- • Das digitale Magazin DEINE KORRESPONDENTIN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen auf der ganzen Welt sichtbar zu machen, weil in deutschen Medien vier Mal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen. Unter www.deine-korrespondentin.de könnt ihr mehr als 450 Artikel über starke Frauen oder interessante Fraueninitiativen kostenfrei lesen oder euch für den Newsletter anmelden. • Zu: Nachrichten aus dem Patriarchat EU-Wahlcheck des Deutschen Frauenrats: https://www.frauenrat.de/wp-content/uploads/2024/04/Deutscher-Frauenrat-EU-Wahl-Check.pdf • Zu: Die gute Nachricht: • https://www.deutschlandfunk.de/fuer-frauen-beginnt-altsein-spaeter-102.html

Da willst Du eine Welt, in der es endlich auf Augenhöhe zugeht zwischen Männern und Frauen. In der sich Männer nicht mehr als Maßstab aller Dinge aufspielen und Frauen dominieren.

Und dann hast Du selbst ein Kind, das irgendwann zum Mann wird.

Wie stelle ich es an, dass mein Junge nicht einer dieser Männer wird – der Männer, die wir nicht mehr wollen? Das Thema treibt viele Frauen um, die sich als Feministin verstehen und Mütter von Söhnen sind. So wie Shila Behjat.

Shila ist Journalistin und Publizistin und kämpfst seit langem für eine Welt, in der es zwischen Frauen und Männer gerecht zugeht. Und jetzt hat sie ein Buch über ihr Dilemma geschrieben: „Söhne großziehen als Feministin“.

Und wisst Ihr, was Shila dachte, als sie schwanger war und ihre Ärztin sagte, dass sie einen Jungen bekommt: „Er darf bloß kein Arschloch werden.“

Klare Ansage oder?

Aber steckt da nicht auch wahnsinnig viel Sorge dahinter? Und auch die Angst, zu versagen vor diesem künftigen Mann im Bauch einer Feministin?

Inzwischen hat Shila Behjat zwei Söhne - und viele Fragen an sich und uns, was das eigentlich für unseren Feminismus bedeutet.

Darüber muss ich unbedingt mit ihr reden.

Shila Behjat

„Söhne großziehen als Feministin. Ein Streitgespräch mit mir selbst“

Hanser Verlag 2024, € 23,--

