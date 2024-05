Schon den EU-Wahlomat gemacht? Und VOLT vorn gefunden? Wer steckt hinter dieser Truppe? Damian Boeselager zum Beispiel. Er wollte studieren, feiern, Spaß haben. Dann wurde Donald Trump gewählt. Und Damian beschloß, Politik zu gestalten statt zu konsumieren. Im Gespräch mit Hajo Schumacher berichtet Damian Boeselager, wie er und seine Mitstreiter 2019 für VOLT einen Sitz im Eu-Parlament eroberten und echte, harte Politik machten . Die Themen: Keine Ausreden, jeder und jede kann Politik machen. Wenn der französische Innenminister durchdreht. So funktioniert die EU-Gesetzgebung. So findet man sich in Straßburg und Brüssel zurecht. Plus: Was nach dieser Europawahl dringend getan werden muß. Folge 758.

Schon den EU-Wahlomat gemacht? Und VOLT vorn gefunden? Wer steckt hinter dieser Truppe? Damian Boeselager zum Beispiel. Er wollte studieren, feiern, Spaß haben. Dann wurde Donald Trump gewählt. Und Damian beschloß, Politik zu gestalten statt zu konsumieren. Im Gespräch mit Hajo Schumacher berichtet Damian Boeselager, wie er und seine Mitstreiter 2019 für VOLT einen Sitz im Eu-Parlament eroberten und echte, harte Politik machten . Die Themen: Keine Ausreden, jeder und jede kann Politik machen. Wenn der französische Innenminister durchdreht. So funktioniert die EU-Gesetzgebung. So findet man sich in Straßburg und Brüssel zurecht. Plus: Was nach dieser Europawahl dringend getan werden muß. Folge 758.

Homepage von Damian Boeselager

Wikipedia über Damian Boeselager

Literaturempfehlungen:

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen