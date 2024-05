Hajo Schumacher hat selbst weder in seiner Ehe noch im Bett Probleme. Aber er ist so nett, und fragt Sexual-Therapeutin Katrin Hinrichs für einen Freund, bei dem das leider ganz anders ist. Und so plaudern die beiden herrlich ungezwungen über Themen, die alle betreffen, über die man aber gerade als Mann nicht so gern spricht: Das beginnt bei der Frage, wie das eigentlich so ist in einer Sexualtherapie, geht über Erektionsprobleme, offene Beziehungen und falsche Vorbilder bis hin zu, na ja, Pornos. Übrigens: Der Sex-Podcast vom Hamburger Abendblatt wird empfohlen von Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale. ------------ Impressum: www.abendblatt.de/service/unternehmen/article109174655/Impressum.html

