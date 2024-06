Wir sprechen viel darüber, was wir alle im Alltag tun können, um die Welt etwas nachhaltiger zu machen. Doch obwohl jeder kleine Beitrag zum Klimaschutz zählt, leistet eine soziale Gruppe zeitgleich einen enormen Beitrag zur Klimakrise: Überreiche 💰 Wie reich sind Superreiche wirklich? Welchen Einfluss haben sie auf die Klimakrise? Und vor allem: Was können wir dagegen tun? Im Interview haben wir dazu Till Kellerhoff, Programmdirektor des Club of Rome und globaler Koordinator für Earth4All, eine internationale Initiative, die den Systemwandel für eine gerechte Zukunft auf einem begrenzten Planeten beschleunigen will. Das Buch “Tax the Rich – Warum die Reichen zahlen müssen, wenn wir die Welt retten wollen“ von Till Kellerhoff und Jørgen Randers: https://tinyurl.com/oekom-taxtherich Mehr zum Thema: • ZEIT | “So viel kostet die Klimakrise“: https://tinyurl.com/zeit-klimakrise-kosten • Bürgeriniative EU-weite Vermögenssteuer für Superreiche: https://tinyurl.com/tax-the-rich • Petition von taxmenow: https://www.taxmenow.eu/petition • Schreibt den Abgeordneten: https://www.bundestag.de/abgeordnete • Netzwerk Steuergerechtigkeit: https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/ • Finanzwende e.V.: https://www.finanzwende.de/ • Guter Rat 1x1 – Ein Podcast über Rückverteilung: https://tinyurl.com/1x1podcast-rueckverteilung • Arte Doku “Steuern: Der Staat und sein Geld“: https://youtu.be/vzhuDKUIc64 • ZDF Doku | “Die geheime Welt der Superreichen – Das Milliardenspiel“: https://tinyurl.com/geheime-welt-superreiche • ARTE | 42 – Die Antwort auf fast alles: “Bedrohen Superreiche die Demokratie?“: https://tinyurl.com/superreiche-demokratie • ARTE Doku “Steuern: Der Staat und sein Geld“: https://youtu.be/vzhuDKUIc64 • jung & naiv mit Michael Hartmann: https://www.youtube.com/watch?v=HwnmjkfLgW4 _________________________________ GRÜNFUTTER “Generation Hoffnung – Wie junge Menschen zwischen Klimawandel, Krieg und Selfie-Sucht die Zukunft gestalten“ von Amelie Marie Weber, erschienen im Klartext Verlag: https://tinyurl.com/generation-hoffnung Video-Trailer “Generation Hoffnung” (FUNKE): https://youtu.be/cafUy9a-GYo GOOD NEWS Grünes Lithium aus Frankfurt am Main (Klimareporter): https://tinyurl.com/lithium-madeingermany _________________________________ Besucht uns auch gerne auf Instagram unter @gruenland_podcast Für Anregungen oder Themenwünsche schreibt uns einfach eine Mail an: gruenland@funkemedien.de Datenschutzerklärung: www.landidee.info/datenschutz Schaut auch gerne in unsere LandIDEE-Hefte für noch mehr grüne Tipps und Inspiration: www.landidee.de _________________________________ Unser Jubiläumsangebot im Abo: 3 E-Paper Ausgaben für 5 € + 5 € Gutschein geschenkt - jetzt sichern unter www.landidee.de/100

Wir sprechen viel darüber, was wir alle im Alltag tun können, um die Welt etwas nachhaltiger zu machen. Doch obwohl jeder kleine Beitrag zum Klimaschutz zählt, leistet eine soziale Gruppe zeitgleich einen enormen Beitrag zur Klimakrise: Überreiche 💰

Wie reich sind Superreiche wirklich? Welchen Einfluss haben sie auf die Klimakrise? Und vor allem: Was können wir dagegen tun?

Im Interview haben wir dazu Till Kellerhoff, Programmdirektor des Club of Rome und globaler Koordinator für Earth4All, eine internationale Initiative, die den Systemwandel für eine gerechte Zukunft auf einem begrenzten Planeten beschleunigen will.

Das Buch "Tax the Rich – Warum die Reichen zahlen müssen, wenn wir die Welt retten wollen" von Till Kellerhoff und Jørgen Randers: https://tinyurl.com/oekom-taxtherich

Mehr zum Thema:

• ZEIT | "So viel kostet die Klimakrise": https://tinyurl.com/zeit-klimakrise-kosten

• Bürgeriniative EU-weite Vermögenssteuer für Superreiche: https://tinyurl.com/tax-the-rich

• Petition von taxmenow: https://www.taxmenow.eu/petition

• Schreibt den Abgeordneten: https://www.bundestag.de/abgeordnete

• Netzwerk Steuergerechtigkeit: https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/

• Finanzwende e.V.: https://www.finanzwende.de/

• Guter Rat 1x1 – Ein Podcast über Rückverteilung: https://tinyurl.com/1x1podcast-rueckverteilung

• Arte Doku "Steuern: Der Staat und sein Geld": https://youtu.be/vzhuDKUIc64

• ZDF Doku | "Die geheime Welt der Superreichen – Das Milliardenspiel": https://tinyurl.com/geheime-welt-superreiche

• ARTE | 42 – Die Antwort auf fast alles: "Bedrohen Superreiche die Demokratie?": https://tinyurl.com/superreiche-demokratie

• ARTE Doku "Steuern: Der Staat und sein Geld": https://youtu.be/vzhuDKUIc64

• jung & naiv mit Michael Hartmann: https://www.youtube.com/watch?v=HwnmjkfLgW4

_________________________________

GRÜNFUTTER

"Generation Hoffnung – Wie junge Menschen zwischen Klimawandel, Krieg und Selfie-Sucht die Zukunft gestalten" von Amelie Marie Weber, erschienen im Klartext Verlag: https://tinyurl.com/generation-hoffnung

Video-Trailer “Generation Hoffnung” (FUNKE): https://youtu.be/cafUy9a-GYo

GOOD NEWS

Grünes Lithium aus Frankfurt am Main (Klimareporter): https://tinyurl.com/lithium-madeingermany

Besucht uns auch gerne auf Instagram unter @gruenland_podcast

Für Anregungen oder Themenwünsche schreibt uns einfach eine Mail an: gruenland@funkemedien.de

Datenschutzerklärung: www.landidee.info/datenschutz

Schaut auch gerne in unsere LandIDEE-Hefte für noch mehr grüne Tipps und Inspiration: www.landidee.de

Unser Jubiläumsangebot im Abo: 3 E-Paper Ausgaben für 5 € + 5 € Gutschein geschenkt - jetzt sichern unter www.landidee.de/100