Platzsturm in Münster, Klopp-Verehrung in Liverpool, Nina Chuba in Berlin - der Mutmachpodcast startet mit Paul und Hajo Schumacher in eine Woche der Grundgesetz-Feierlichkeiten. Unsere Themen: Klima-Ärger für die Ampel. Bienen haben Stinkefüße. Zerreißt Höcke die AfD? Image-Problem von Bären. Sporthauptstadt Kiel. Lisa trompetet für Nina. Angriff der Nosferatu-Spinne. Plus: Politkerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 755.

Literaturempfehlungen:

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

