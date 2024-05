Bitte ergänzen!

00:30: Braunschweiger VW-Beschäftigte müssen zu Hause bleiben

01:34: Ein neues Restaurant im Harz startet ab Juni durch

02:58: Braunschweig im EM-Fieber: Es gibt Public Viewing!

04:06: Tödlicher Unfall im Kreis Gifhorn: B188 stundenlang gesperrt

04:51: Betrüger ausgetrickst: Salzgitteraner lässt Masche auffliegen

Ihr habt was mitzuteilen? Schickt uns 'ne Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!