In Folge 47 von „Wie wir fühlen“ geht es mit Gästin Ann Toma-Toader um die Themen Identitätspolitik und Rassismus gegen Sinti:zze und Romn:ia.

Ann Toma-Toader ist Journalistin für das Missy Magazine. Sie hat einen Roma-Hintergrund und setzt sich eigentlich schon von klein auf mit Identitätsfragen auseinander. Nicht zu wissen, in welche Schublade sie gehört, geschweige denn, ob es überhaupt Schubladen braucht, sind Fragen, die sie täglich begleiten. In Folge #47 von „Wie wir fühlen“ spricht Moderatorin Nele Heimann mit Ann über den Rassismus gegenüber Sinti:zze und Rom:nia, zum Beispiel in sprachlichen Wendungen, aber auch dann, wenn es um Anns Herkunft geht. Viel Spaß beim Hören!

Die Amadeo Antonio Stiftung ist nur eine von vielen Stiftungen, die Informationen rund um das Thema Sinti:zze und Rom:nia in Deutschland bietet. In diesem Artikel könnt ihr euch tiefergehend über Antiziganismus in Deutschland informieren, das Thema greifen Nele und Ann auch in ihrem Gespräch auf.

Mehr über die Hintergründe, erfahrt ihr zum Beispiel auch in dem YouTube-Video „Wer sind Sinti und Roma“ von MrWissen2Go.