Zu Gast in der heutigen Folge sind Ali Hundertsechs und Erhan Xo. Die beiden sind ein Comedy-Duo hier aus der Region. Ali ist 29 aus Braunschweig, Erhan ist 25 und aus Salzgitter. Die beiden kennen sich von der Arbeit und beschlossen quasi zusammen, als Stand-Up-Comedy veranstalten unter dem Label „Wanna be Comedy“ in Braunschweig, Hannover und Umgebung und haben einen Comedy-Podcast, der „Ziemlich bester Podcast“ heißt. Mit ihnen hat Joschka darüber gesprochen, warum Erhan sehr offen mit seiner körperlichen Beeinträchtigung umgeht. Benutzt wegen einer seltenen Knochenkrankheit einen Rollator zum Gehen. Es ging darum, wie es dazu kam, dass er und Ali über das Thema sogar Witze auf der Bühne machen, warum Ali, dessen Vater ein bekannter Gastronom aus Braunschweig ist, selbst stand jetzt kein Restaurant eröffnen möchte, um türkische Esskultur und das Alman-Starterpack im Urlaub und natürlich die Comedy-Szene in Braunschweig. Den Podcast haben wir vor zwei Wochen aufgezeichnet.

Hier geht's zur Yes BS-Playlist bei Spotify: https://tinyurl.com/y86kk8rc Yes BS bei Instagram: https://www.instagram.com/_yesbs/ In der Folge erwähnt: Neue Erkenntnisse zum Vorfall an der Eule/XO: Ali Hundersechs auf Instagram: Erhan Xo auf Instagram: Wanna Be Comedy bei Instagram: Das Mashup von Dua Lipa und İbrahim Tatlıses, über das gesprochen wird: Dua Lipa x İbrahim Tatlıses - Dom Dom Kurşunu & Blow Your Mind ( Emrah Karaduman Mashup)