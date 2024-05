+++BREAKING+++ Yes BS Live-Podcast beim Magnifest. Sonntag, 10. September, 11 Uhr am Magnikirchplatz. Gäste: Chris Rank (Café Riptide) und Yvonne Winkler (Yoga Ambiente). Kommt alle! Es kostet nix! Zu Gast in der heutigen Folge ist Tim Lemke. Tim ist so etwas wie Braunschweigs Club-Mogul, denn er betreibt in verschiedenen Konstellationen zig Clubs an Braunschweigs Partymeile. Dazu gehören: Eule/XO, Lindbergh, Fieber, Flamingo Rosso, das Brain und das Stereowerk am Ringcenter. Auch in der Gastro ist er unterwegs, unter anderem mit dem Magni-Boutique-Hotel oder dem Biergarten und Restaurant „Zur Freundschaft“ im Prinzenpark. Mit ihm hat Joschka mich darüber unterhalten, wie er zum Klubbetreiber geworden ist und darüber, wie sich das Feiern gehen in den über 30 Jahren, in denen Tim in der Szene ist, verändert hat. Außerdem hat Tim uns verraten, was für einen Club er als nächstes aufmachen will, also bleibt dran! Links: Spotify-Playlist: https://tinyurl.com/y86kk8rc Schreibt uns bei Yes BS auf Instagram: https://www.instagram.com/_yesbs/

