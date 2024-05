Dr. Matthias Riedl erklärt, wie das Medikament wirkt, für wen es geeignet und was die Alternative ist. Und er warnt vor Fälschungen.

Es klingt so einfach: Man bekommt eine Spritze und die Kilo schwinden dahin. Wir widmen der Abnehmspritze in unserem Podcast erneut eine Folge, weil sich in den vergangenen Monaten auf dem Gebiet viel getan hat. Es ist ein weiteres Produkt auf den Markt gekommen, aber inzwischen gibt es auch gefährliche Fälschungen der teuren Präparate. Dr. Matthias Riedl betont daher, dass eine Ernährungsberatung unbedingt vor dem Einsatz der Abnehmspritze kommen muss. Und weil man das Medikament, das auch er und seine Kolleginnen und Kollegen im Medicum Hamburg einsetzen, nicht einfach wieder absetzen kann, beschäftigt er sich in seinem neuen Buch sehr detailliert mit der noch relativ neuen Behandlungsmethode, erklärt die Wirkungsweise, aber auch die Fallstricke.

Außerdem beantwortet der Ernährungs-Doc wieder eine Frage zu einem Ernährungs-Mythos, nämlich ob man Nudeln nach dem Kochen abschrecken muss.

Zum Abschluss gibt es passend zur Jahreszeit ein gesundes Rezept für einen Spargelsalat mit Beluga-Linsen aus dem neuen Buch „Nie wieder dick nach der Abnehmspritze. Die Dr. Riedl-Formel für langfristiges Schlankbleiben“ von Dr. Matthias Riedl, GU 2024.

