Braunschweig. Die Outdoor-Creator Anna Jesse und Mario Figge geben Tipps rund um Wanderwege und Campingplätze im Harz sowie Skandinavien-Roadtrips.

Zu Gast in der heutigen Folge sind Anna Jesse und Mario Frigge. Die beiden sind zusammen als Outdoor-Content-Creator unterwegs. Auf ihrem Kanal "floatontheroad" auf Youtube und Instagram zeigen sie, wie wunderschön Roadtrips in skandinavischen Ländern wie Schweden, Norwegen oder Island sein können. Aber auch im Harz sind sie viel unterwegs. In der Folge sprechen wir deshalb darüber, wie die beiden ihre Roadtrips mit Dachzelt vorbereiten, was für Geheimtipps sie für den Harz sie parat haben und welche Tools bei eurem nächsten Outdoor-Trip auf gar keinen Fall fehlen dürfen.

Yes BS bei Instagram: https://www.instagram.com/_yesbs/

Anna Jesse bei Instagram: https://www.instagram.com/annayeees/

Mario Frigge bei Instagram: https://www.instagram.com/supaer_mario/

Ihr Outdoor-Blog floaontheroad: https://www.float-on-the-road.com/

Spotify-Playlist ('Yes-Playlist'): https://tinyurl.com/y86kk8rc