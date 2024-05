In seinem Podcast “Gegengerade“ beleuchtet Thomas Löwe die Spiele von Eintracht Braunschweig aus Fan-Sicht. Nun ist er zu Gast im Studio Blau-Gelb. Es geht um das Debakel gegen den Hamburger SV, Transfergerüchte, die unterschiedlichen Klientel im Stadion und das Auswärtsspiel in Fürth. Im Studio Blau-Gelb widmen wir uns voll und ganz unserer Leidenschaft für Eintracht Braunschweig! Von klassischen Spieltagsanalysen bis hin zu gelegentlichen Besuchen von Fußballgrößen der Eintracht - hier bekommst du alles, was das Herz eines echten Löwenfans begehrt. Ob Erfolg oder Niederlage: Ihr seid herzlich dazu eingeladen, als Teil von Studio Blau-Gelb die Entwicklungen im Verein zu diskutieren und die Sendung mitzugestalten. Schreibt uns in den Kommentaren oder auf Instagram!

