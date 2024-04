In der zwanzigsten Folge des Podcast “Forsch - Wissenschaft im Interview” haben wir zwei Gäste: Dr. Frank Sommerlandt und Dr. Wiebke Sickel beschäftigen sich am Institut für Biodiversität des Thünen - Instituts mit Wildbienen in unserer Region. Die beiden berichten über ihre Arbeit am ersten deutschlandweiten Bienen-Monitoring und welche Rolle die Bürgerbeteiligung dabei spielt.

