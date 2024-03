00:25: Braunschweigerin tauchte für 31 Jahre unter - jetzt sagt sie, warum 03:42: Braunschweiger Burgpassage: Was kommt nach der Insolvenz? 04:45: Zahl der Gewaltvorfälle an Niedersachsens Schulen steigt 06:39: Neuer Laden: 14-jähriger Wolfsburger eröffnet Pop-up-Shop 08:18: Detmeroder Nachbarn sahnen bei Postcode-Lotterie ab Ihr habt was mitzuteilen? Schickt uns 'ne Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!

00:25: Braunschweigerin tauchte für 31 Jahre unter - jetzt sagt sie, warum

03:42: Braunschweiger Burgpassage: Was kommt nach der Insolvenz?

04:45: Zahl der Gewaltvorfälle an Niedersachsens Schulen steigt

06:39: Neuer Laden: 14-jähriger Wolfsburger eröffnet Pop-up-Shop

08:18: Detmeroder Nachbarn sahnen bei Postcode-Lotterie ab

Ihr habt was mitzuteilen? Schickt uns 'ne Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!